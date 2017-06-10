СБУ викрила мережу агентів на Донбасі, які передавали інформацію Росії

Співробітникам Служби безпеки України вдалося викрити на території Донбасу агентурну мережу, яку організували представники російської розвідки, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба СБУ. У відомстві зазначили, що співробітникам правоохоронних органів стала доступна інформація про те, що спецслужбам Російської Федерації вдалося завербувати 2 жителів Лисичанська та Костянтинівки через знайомих, які знаходяться на підконтрольних проросійським терористам територіях. Російські куратори доручили чоловікам організувати роботу розгалуженої мережі інформаторів на підконтрольних офіційному Києву територіях Донбасу.
У СБУ зазначили, що основне завдання завербованих полягало у наданні даних щодо розміщення українських військових біля лінії розмежування. Також російські спецслужби цікавилися інфраструктурними деталями фортифікаційних побудови ЗСУ, що знаходились у глибині позицій сил антитерористичної операції. Отриману інформацію завербовані інформатори передавали кураторам, зв’язуючись з ними по мобільному зв’язку, змінюючи при цьому сім-картки. Нині українські спецслужби затримали двох чоловік з викритої агентурної мережі. Також у СБУ є інформація про 3 жителів регіону, які також були інформаторами російської розвідки.