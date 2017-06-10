Бойовики готують нові небезпечні провокації - Міноборони

Представники української сторони Спільного центру контролю та координації (СЦКК) повідомили, що вони володіють інформацією про підготовку підконтрольними Росії бойовиками нових провокацій в таких населених пунктах як Мар’їнка та Авдіївка, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Відповідні дані оприлюднило Міністерство оборони України. Ватажки сепаратистів так званої «Донецької народної республіки» не без допомоги російських пропагандистських ЗМІ поширюють в інформаційному просторі дезінформацію з ціллю звинуватити Збройні сили України в обстрілі мирних жителів. У повідомленні українського Міністерства оборони зазначається, що поширення такого виду брехні кремлівськими засобами масової інформації зазвичай передує справжнім обстрілам населених пунктів зі сторони проросійських бойовиків. Українські силовики відмічають, що в такий спосіб сепаратисти намагаються «забезпечити собі алібі».
Наразі є велика ймовірність обстрілу житлових кварталів Авдіївки в найближчі дні. Крім того, також існує загроза снайперських обстрілів поблизу Мар’їнки. Представники СЦКК нашолошують, що в такий спосіб ворожі сили нарощують кампанію по поширенню фейків, намагаючись приховати власні ж злочини.