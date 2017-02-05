Жебривский рассказал об улучшении ситуации в Авдеевке

Павел Жебривский, глава Донецкой военно-гражданской администрации, на своей странице в Фейсбуке сегодня сообщил о том, что вода в жилые дома Авдеевки подается по графику, также нет никаких проблем с теплоснабжением и газом, сообщает replyua.net.
«Укртелеком и авдеевская больница работают в штатном режиме. Воду в жилые дома мы подаем по графику. Теплоснабжение и газ в квартирах есть», отметил глава администрации. Также Жебривский подчеркнул, что в эти дни сотрудники Национальной полиции перешли на усиленный график работы, чтобы контролировать ситуацию в Авдеевке. «Вчера полицейские создали еще два дополнительных пункта, куда могут обратиться граждане, и это очень помогло. Был разгружен поток людей. Эти пункты также можно найти даже в пунктах обогрева, оказания гуманитарной помощи и питания. В городе продолжают также работать и машины, которые развозят теплые вещи и продукты питания», подчеркнул Жебривский.
Напомним, что бои в Авдеевке продолжаются ровно неделю, с прошлого воскресенья. Ранее из города удалось эвакуировать 266 граждан.