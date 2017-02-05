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Зона АТО: противник не рассчитал свои силы в Авдеевке

Зона АТО: противник не рассчитал свои силы в Авдеевке
4 февраля, около шести часов вечера, вражеские войска приступили к штурмовой операции позиций украинских бойцов в Авдеевской промышленной зоне, сообщает replyua.net со ссылкой на данные пресс-центра штаба АТО.

Боевики использовали минометы и пушки калибром 152 мм, однако потерпели большую неудачу – противник отступил через непродолжительное время. Как отмечают в пресс-центре, за минувшие сутки было зафиксировано больше 50 обстрелов. В целом, ситуация немного улучшилась, поскольку противник сократил количество обстрелов примерно в два раза по сравнению с предыдущими сутками. Однако напряженная ситуация сохраняется на Донецком направлении, где бандформирования продолжают обстреливать Авдеевку и Каменку – накануне террористы применяли в этих населенных пунктах БМП и танки, а по Зайцево и Авдеевке противник бил из минометов. Артиллерию боевики применили в Новолуганском.

На Мариупольском направлении были зафиксированы обстрелы вблизи Талаковки, Водяного, Павлополя, Красногоровки, Широкино и Чермалыка. На Луганском направлении вчера было неспокойно возле Новозвановки, где террористы обстреливали позиции украинских военных из минометов.
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