валюта
СпецтемаБлогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

З понеділка відновлюється робота шкіл Авдіївки – Жебрівський

З понеділка відновлюється робота шкіл Авдіївки – Жебрівський
Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що у даний час у місті Авдіївка у штатному режимі продовжується робота багатьох закладів, а з понеділка, у разі стабілізації ситуації, відновиться робота усіх навчальних закладів міста. Як передає replyua.net, про це Жебрівський написав на своїй сторінці в соцмережі. За словами чиновника, вже нині в нормальному режимі проводиться робота управління Казначейства, Украпошти, районної лікарні, поліцейського відділення, каналізаційно-насосної станції, а також фільтрувальної станції. Більше того, підкреслив Павло Жебрівський, 3 лютого, в місті працювали дві школи - №1 та №7, у яких під час уроків були присутніми 228 учнів.

Також Жебрівський додав, що якщо буде можливість, уже в понеділок, в Авдіївці буде відновлена робота й інших шкіл та дитячих садків. Голова ВЦА Донецької області додав, що всі навчальні дитячі установи міста мають бомбосховища на випадок, якщо противник вдасться до обстрілів.

За даними чиновника, на сьогоднішній день співробітники ДСНСЧ підключили 24 пересувні електрогенератори поруч з усіма соціально важливими об’єктами Авдіївки. Більше того, у місті діє 11 пунктів для обігріву населення. Там у мешканців міста є можливість відігрітися, отримати допомогу медиків та поїсти.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ опубликовала запись телефонного разговора главарей «ДНР»
Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки

Последние новости

Манн: президентские выборы превратят процветающую Францию в нищенку

Призупинено дію скандального указу Трампа

З понеділка відновлюється робота шкіл Авдіївки – Жебрівський

Глава ФРН вимагає в Європи визначитись з позицією щодо Трампа

Надпотужний шторм «Leiv» накрив Францію

Подробиці скандальної забудови біля університету Шевченка

В Відні заарештували групу чеченців

Донбас повернувся в 2014 рік - литовський дипломат

Влада Києва вимагає від перевізників повернення старої вартості проїзду

В Лондоні зібрались мітинги проти Трампа

Проросійські найманці обстріляли українських ремонтників електромереж в Авдіївці

Дуда нагадав Кремлю про борги пере Україною та Польщею

Європейські погляди щодо санкцій проти РФ розділились

Російські найманці відкрили прицільний вогонь по ремонтникам в районі Авдіївки

Німецьке видання показало Трампа з закривавленим ножем і головою Статуї Свободи (фото)

Україна може отримати газ з Норвегії

У соцмережах відреагували на чергову загибель лідера бойовиків чорним гумором

Поліція Австрії затримала групу чеченців зі зброєю

Сьогодні старт нацвідбору на Євробачення-2017

"С*ка, їх там немає!!!": Жінка розповіла про шокуючий діалог з російським найманцем

 Новости за день