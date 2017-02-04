З понеділка відновлюється робота шкіл Авдіївки – Жебрівський

Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що у даний час у місті Авдіївка у штатному режимі продовжується робота багатьох закладів, а з понеділка, у разі стабілізації ситуації, відновиться робота усіх навчальних закладів міста. Як передає replyua.net, про це Жебрівський написав на своїй сторінці в соцмережі. За словами чиновника, вже нині в нормальному режимі проводиться робота управління Казначейства, Украпошти, районної лікарні, поліцейського відділення, каналізаційно-насосної станції, а також фільтрувальної станції. Більше того, підкреслив Павло Жебрівський, 3 лютого, в місті працювали дві школи - №1 та №7, у яких під час уроків були присутніми 228 учнів.
Також Жебрівський додав, що якщо буде можливість, уже в понеділок, в Авдіївці буде відновлена робота й інших шкіл та дитячих садків. Голова ВЦА Донецької області додав, що всі навчальні дитячі установи міста мають бомбосховища на випадок, якщо противник вдасться до обстрілів.
За даними чиновника, на сьогоднішній день співробітники ДСНСЧ підключили 24 пересувні електрогенератори поруч з усіма соціально важливими об’єктами Авдіївки. Більше того, у місті діє 11 пунктів для обігріву населення. Там у мешканців міста є можливість відігрітися, отримати допомогу медиків та поїсти.