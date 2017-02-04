Проросійські найманці обстріляли українських ремонтників електромереж в Авдіївці

Підконтрольні Росії терористи здійснили обстріл працівників ремонтних бригад, які планували відновити електропостачання у місто Авдіївка Донецької області. Як передає replyua.net, таку інформацію на своїй сторінці в соцмережі надав Святослав Цеголко, прес-секретар українського президента. Він підкреслив, що з боку терористів вже вкотре був порушений режим припинення вогню, до того ж, бойовики здійснювали обстріли по електрикам, які повинні були відновити постачання світла в Авдіївку. Вогонь бойовиків був прицільним, через що відновити ремонтні роботи так і не вдалося.
Цеголко наголосив, що відповідна інформація була надіслана представникам ОБСЄ та західним партнерам України. Прес-секретар наголосив, що офіційний Київ продовжує вимагати від Росії негайного припинення вогню.
З самого ранку 29 січня неподалік від Авдіївської промзони ситуація стала вкрай складною. Підконтрольні Росії бойовики вдалися до активних наступальних дій. Вже наступного дня, через постійні обстріли Авдіївка залишилася без води, тепла та електроенергії. Влада міста оголосила про введення надзвичайного стану.