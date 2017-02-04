Російські найманці відкрили прицільний вогонь по ремонтникам в районі Авдіївки

Роботи по відновленню електропостачання до населеного пункту Авдіївка та до Донецької фільтрувальної станції були перервані. Російсько-загарбницькі війська знову відкрили вогонь по позиціям сил АТО та по бригадам ремонтників. Про це у суботу, 4-го лютого, повідомляє віце-прем’єр Геннадій Зубко та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, інформує replyua.net.
«Донецька фільтрувальна станція: роботи були вимушено перервані. Проросійські бойовики обстріляли ремонтників. Режим припинення вогню було знову порушено. Цивільне населення досі страждає. Припинити бойові дії негайно», - наголосили у повідомленні спостерігачі ОБСЄ. В той самий час прес-секретар президента України Цеголко Святослав розповів, що Зубко доповів Петру Порошенку про те, що відновлювальні роботи в районі Авдіївки не завершено, оскільки російські бойовики почали вести прицільний вогонь.
«Не зважаючи на домовленість про дотримання режиму тиші, проросійські сепаратисти відкрили вогонь по ремонтним бригадам. Електропостачання до ДФС не відновлено. Місцеве населення Авдіївки також залишається без світла. Дану інформацію також було надіслано до СММ ОБСЄ та наших міжнародних партнерів. Українська сторона вимагає від Росії негайно припинити вогонь», - зазначається у повідомленні.