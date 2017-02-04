Влада вживає максимальних заходів для відновлення Авдіївки – Жебрівський

Керівник Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі повідомив, що в місті Авдіївка, де протягом останнього часу склалася досить непроста ситуація у зв’язку з постійними обстрілами з боку проросійських терористів, продовжується проведення відновлювальних робіт, передає replyua.net. Чиновник наголосив, що влада регіону сконцентрувала всі зусилля для проведення відновлювальних робіт у приватному секторі Авдіївки. Крім того, місцеве населення намагаються забезпечити продуктами харчування. З самого ранку продовжується робота польових кухонь у приватному секторі.
Жебрівський проінформував про створення будівельних бригад з місцевого населення, аби почати відновлення пошкоджених будинків та інфраструктурних об’єктів. Також, за словами очільника ВЦА, додає певного оптимізму активне проведення відновлювальних робіт.
«Є також деякі суттєві зрушення у відновленні опалення – працівники Авдіївського коксохіму, прикладаючи неймовірні зусилля, забезпечують температуру на позначці 70 градусів у теплових мережах житлового сектору», - написав Павло Жебрівський. Зазначимо, що керівник полку «Київ – 1» Євген Дедей заявив, що в Авдіївці немає гуманітарної катастрофи.