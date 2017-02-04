Волонтер: на карте Донбасса появилась еще одна горячая точка

Российские военные начали регулярные обстрелы на Мариупольском направлении, и ситуация ухудшается. Как сообщает replyua.net, об этом волонтер Семен Кабакаев пишет на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, на Мариупольском направлении российские кадровики укрепились еще в 2014 году. «Я не часто пишу о Мариупольском направлении, поскольку иногда на это уже не хватает времени, но там складывается тяжелая ситуация. Кадровые военные из РФ сегодня обстреливали позиции украинских бойцов из Градов и артиллерии калибром 152 мм. С зимы 2014-2015 года там укрепились российские кадровики. На Мариупольском направлении можно найти и закрытые поселки, и там есть и техника, и командование», пишет Кабакаев.
По его словам, техника из России была завезена давно, и периодически ее вывозят на другие позиции в других населенных пунктах. «Обстрелы там постоянные. Украинские морпехи продолжают держать удар, и даже не дают повода думать о каких-либо попытках наступления», отмечает волонтер. Напомним, что мощные обстрелы начались на Донбассе 29 января. Самая тяжелая ситуация остается в Авдеевке.