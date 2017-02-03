В АП прокоментували ймовірність введення військового стану у зв’язку з подіями в Авдіївці

У ході сьогоднішнього інтерв’ю журналістам представник президентської адміністрації Костянтин Єлісеєв заявив, що на Банковій поки що не планують обговорювати введення військового стану у зв’язку із загостренням ситуації в зоні АТО неподалік Авдіївки, повідомляє replyua.net. При цьому він додав, що через те, що на передовій дуже швидко змінюється ситуація, це питання буде вирішуватися колективним методом. Для цього, сказав Єлісеєв, в Україні є РНБО, представники якого будуть приймати відповідне рішення.
Варто нагадати, що ситуація в районі Авдіївки залишається складною, незважаючи на те, що з 8:00 сьогоднішнього дня було оголошено режим «тиші». Про це повідомили представники прес-центру АТО у соцмережі. У відповідності до інформації українських бійців, підконтрольні Росії окупаційні війська не припиняють обстріли із важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
Використовуючи міномети 120 калібру неподалік Авдіївської промзони, бойовики відкрили вогонь по місцях розташування сил АТО. Більше того, близько опівдня бойовики знову почали стріляти по українським військовим поруч з населеними пунктами Піски, Шахта Бутівка та біля Авдіївки.