Ситуація по всій лінії розмежування нагадує війну в 2014 році - штаб АТО

Нещодавно російсько-терористичні війська «ДНР» активізували бойові дії по напрямку до Маріуполя. Про це під час свого виступу на прес-конференції у Києві розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує replyua.net.
«За минулу добу на даному напрямку проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів з 35 до 72. На даний момент можна сміливо та впевнено заявляти, що ескалація бойових дій відбувається вздовж усієї лінії розмежування. Така ситуація спостерігалася останнім часом у 2014 році», - зазначив спікер штабу АТО. «Окупанти випустили повні комплекти ракет з РСЗВ БМ-21 «Град» по Новогригорівці та Старогнатівці. В районах Гранітного, Гнутового та Чермалика російські найманці вчинили масований артилерійський обстріл з забороненого важкого озброєння», - додав полковник.
«А в районі Широкиного крім «Градів» сепаратисти застосовували міномети різних калібрів. Також тут було застосовано бронетехніку та легке озброєння: кулемети та стрілецьку зброю», - розповів Мотузяник. Крім того, за словами речника АТО, по напрямку до Мар’їнки терористи продовжують варварські обстріли. Їхньою головною ціллю являються мирні мешканці та будівлі.