Боевики «ДНР» приведены в полную готовность

Александр Захарченко, главарь террористов, сегодня сообщил о приказе привести в полную боевую готовность весь личный состав бандитских формирований в «самопровозглашенной республике». Как информирует replyua.net, такая запись некоторое время назад появилась на странице Дмитрия Тымчука в Фейсбуке.
По словам координатора «Информационного сопротивления», приказ главарем террористов был озвучен во время видеоконференции с «главами» районных и городских «администраций ДНР», а также представителями «правоохранительных органов республики». «На конференции Захарченко заявил о приказе привести в боеготовность бандформирования во всех местах дислокации. Также Захарченко призывал сотрудников местных «администраций» оказывать всяческую поддержку и содействие командирам бандформирований», написал военный эксперт.
Кроме того, главарь «ДНР» распорядился о выводе дополнительного медперсонала на работу в медучреждения из-за большого числа раненых. Во всех больницах будут объявлены дополнительные дежурства. Также начался ускоренная выписка обычных пациентов, из числа мирного населения. Это необходимо для того, чтобы освободить койки для раненых боевиков.