Представители ОБСЕ показали, как сейчас выглядит Авдеевка, - фоторепортаж

Представители миссии ОБСЕ побывали в самой горячей точке Донбасса – Авдеевке, и сделали несколько снимков, которые наглядно показывают, что в эти дни происходит в населенном пункте, сообщает replyua.net со ссылкой на UBR.
Напомним, что сегодня ситуация в Авдеевке должна стабилизироваться – ранее российская сторона Совместного центра по координации и контролю заявила о том, что прекращение огня гарантировано в районе, где была повреждена линия электропередач, и это значит, что сегодня к вечеру электроснабжение может быть восстановлено. Ранее об этом на своей странице писал Павел Жебривский, глава Донецкой военно-гражданской администрации. Между тем, боевики продолжают наступление, и бои в этом населенном пункте не прекращаются с прошлого воскресенья, с 29 января.
Обе стороны понесли значительные потери, также сообщается о жертвах среди мирного населения. Неспокойной остается ситуация и в самом Донецке – в некоторых районах города прекращена подача воды и тепла в жилые дома. Ситуация усугубляется и тем, что на востоке Украины установилась морозная погода.