Новини з зони АТО за минулу добу (02.02.17)

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції в результаті активних бойових дій загинуло троє українських військовослужбовців та один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. В той самий час поранено 19 осіб, з яких 18 військових та 1 представник ДСНС. Про це у п’ятницю, 3-го лютого, розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує replyua.net.
«За минулу добу в наслідок обстрілів з боку російсько-сепаратистських військ загинуло чотири людини, з яких троє солдат та один працівник ДСНС. Поранено 18 військових та одного представника Держслужби», - зазначив він. В той самий час полковник уточнив, що двоє військових інструкторів загинули на Світлодарській дузі, а ще один солдат та представник ДСНС загинули в районі Авдіївки.
Раніше повідомлялося, що за ввесь період (з 29-го січня поточного року) загострення ситуації під Авдіївкою загинуло 10 та отримало поранення 66 військовослужбовців Збройних сил України. Російсько-сепаратистські окупанти продовжують вже шосту добу поспіль обстрілювати позиції українських захисників на даному напрямку, намагаючись відбити втрачену стратегічно важливу позицію.