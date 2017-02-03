Названі справжні причини ескалації під Авдіївкою. Путін нідочого

Загострення ситуації в зоні бойових дій на сході України в районі Авдіївки почалося в результаті того, що українські військовослужбовці зайняли позицію проросійських бойовиків для того, щоб врятувати життя своїх поранених в результаті обстрілу. Про це у п’ятницю, 3-го лютого, повідомляє видання «УП» з посиланням на інформоване джерело у розвідувальних структурах України, передає replyua.net.
З словами співрозмовника, під час того, як українські військові виконували завдання з розставлення секретів, вони наткнулися на диверсійно-розвідувальну групу терористів. «Розв’язався бій, як це буває зазвичай. Проросійські окупанти запросили підтримку артилерії. Для порятунку своїх бійців, командир був змушений наступати на сепаратистів, щоб сховатися від снарядів. 23-х річний капітан, заступник командира 72-го окремого механізованого батальйону Андрій Кизило повів своїх солдат у бій», - розповів він.
Тепер, за словами співрозмовника, російські окупанти намагаються повернути собі втрачені позиції, які для них були стратегічно важливими: вони з них могли контролювати дороги Донецьк-Горлівка та Донецьк-Луганськ. В той самий час зазначається, що терористи намагаються взяти під контроль Донецьку фільтрувальну станцію.