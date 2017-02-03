Генерал повідомив про численні втрати під Авдіївкою

За ввесь період ескалації бойових дій в районі населеного пункту Авдіївка Збройні сили України загалом втратили 76 бійців, з яких 10-ро загинули, а всі інші отримали поранення або були травмовані в результаті вогню з боку противника. Про це розповів заступник керівника спільного оперативного штабу, генерал-майор Цвєтков Андрій, передає replyua.net.
Під час засідання оперативного штабу стосовно загострення ситуації під Авдіївкою він наголосив, що втрати противника перевищують в декілька разів. «В зоні проведення АТО, в районі Авдіївки російсько-сепаратистські війська спробували атакувати позиції Збройних сил України, щоб вигнати наших захисників з займаних укріплень та встановити там свій контроль. Однак плани ворога провалилися, і бойовики зазнали значних втрат. При тому, на сьогоднішній день агресор продовжує обстрілювати наші позиції», - відзначив генерал.
За його словами, всього за тиждень з 29-го січня сепаратисти провели на даному напрямку 40 довготривалих обстрілів та випустили по укріпленнях українських солдат близько 6 тисяч снарядів та мін. «За даний період втрати української армії склали: безповоротні – 10 бійців та 66 поранених», - підсумував Цвєтков.