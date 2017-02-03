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Російський журналіст назвав причину загострення боїв на Донбасі

Російський журналіст назвав причину загострення боїв на Донбасі
Проросійські бойовики пішли на загострення бойових дій на окупованих територіях Донбасу, оскільки вони хочуть розікрасти все в регіоні та втекти звідти. Як повідомляє replyua.net, таку точку зору в інтерв’ю радіо «Ехо Москви» оприлюднив відомий у РФ журналіст Олександр Невзоров. Водночас він заперечив заяви, які лунають від російських пропагандистських ЗМІ, що провина у загостренні боїв в зоні АТО лежить на силах ЗСУ.

Олександр Невзоров зазначив, що місто Авдіївка контролювали українські військові, тому напад на неї міг бути здійснений лише за ініціативою терористів.

«Не могла Україна скоїти напад на населений пункт, у якому вона розміщує власні опорні бази та у якому знаходяться її військовослужбовці. Вона не могла там відкривати вогонь», сказав Невзоров. Більше того, за його словами, терористам чітко натякнули, що «Росія їх не візьме, що їм не варто сподіватися на якусь державність». З урахуванням цього Невзоров переконаний, що бойовикам вигідне продовження військових дій для збереження військового стану. Журналіст додав, що терористи хочуть порозкрадати в регіоні все, що тільки можна, а після цього втекти.
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