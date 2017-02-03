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Жебривский: Авдеевка снова под обстрелом, погибли мирные жители

Жебривский: Авдеевка снова под обстрелом, погибли мирные жители
В четверг вечером, 2 февраля, Авдеевка вновь подверглась массированным обстрелам, согласно предварительным данным, в результате этих обстрелов погибли два мирных жителя. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Павел Жебривский, глава Донецкой военно-гражданской администрации. По его словам, вечером 2 февраля рашисты опять обстреляли Авдеевку.

«Снаряды легли очень точно – прямо в точку, где мирные граждане получали гуманитарную помощь. Стадион был обстрелян прямо рядом с нами, в центре города, - там находится палаточный городок, а также подготовлены пункты обогрева. Также была обстреляна вторая школа, где находится пункт выдачи гуманитарки. У нас есть предварительные данные – один человек получил ранения и еще один мирный житель погиб. Потом обстрелы продолжились», написал Жебривский. Нужно отметить, что, по последним данным, вчера вечером боевики обстреляли дом по улице Молодежной, повредив теплотрассу и газопровод.

Чуть позже поступила информация, что женщина, получившая ранения, скончалась. Ее привезли в больницу, но вскоре врачи констатировали смерти – ранения были несовместимы с жизнью. Также серьезные ранения лица получил иностранный журналист, находящий в Авдеевке.
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