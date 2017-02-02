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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

ГУР: на Донбасс прибыли российские телевизионщики в сопровождении спецназа

ГУР: на Донбасс прибыли российские телевизионщики в сопровождении спецназа
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили о том, что сегодня, 2 февраля, на Авдеевское направление прибыла съемочная группа одного из российских телеканалов, однако на Донбассе ее будут сопровождать в качестве «охраны» сотрудники спецназа России.

В ГУР подчеркнули, что телевизионщики прибыли на Донбасс снимать не последствия обстрелов, а провокационные сюжеты, где украинские военные будут обвиняться в обстрелах гражданских объектов. Напомним, что ранее поступила информация о том, что террористические войска пытаются продвигаться на Авдеевском направлении. Бои в Авдеевке идут уже пятый день, и начались они еще в воскресенье.

За последние двое суток вражеские войска совершились десять попыток штурма позиций, на которых расположились бойцы ВСУ. За это время террористы применили все виды оружия, в том числе и тяжелое вооружение. В ход пошли все виды артиллерии, минометы и реактивные системы залпового огня. Накануне в Авдеевке погиб один мирный житель. Также обстрелы продолжаются в Донецке.
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