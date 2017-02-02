Відновлення світла у Авдіївці у четвер не буде

У зв’язку з обстрілами в районі промислової зони Авдіївки бригади ремонтників не зможуть приступити до відновлення електропередач до п’ятниці. Про це розповів радник губернатора Донецької області Пограничний Олесь, передає replyua.net.
«Станом на 14:30 ремонтникам так і не вдалося розпочати ремонтні роботи, щоб відновити електропостачання до помешкань Авдіївки. У зв’язку з тим, що світловий день підходить до завершення, бригади так і не приступлять до виконання робіт. Чекати потрібно тепер до п’ятниці. Далі буде видно», - зазначив він. Крім того, Пограничний нагадав, що минулої доби, не зважаючи на письмове підтвердження з боку російської сторони в СЦКК щодо припинення вогню в районі Авдіївки, обстріли відновилися вже через дві години після невеликого затишшя. За цей час фахівці так і не змогли ліквідувати наслідки обстрілу.
Раніше повідомлялося, що під час спроби розпочати ремонтні роботи українські спеціалісти опинилися під хаотичним вогнем бойовиків і змушені були ховатися в укриттях. Як відомо, 29-го січня проросійські бойовики почали активні обстріли позицій АТО з важкої артилерії, після чого вдалися до спроб прорвати лінію української оборони завдяки диверсійно-розвідувальних груп. Всі атаки ЗСУ відбили.