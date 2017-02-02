валюта
СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Відновлення світла у Авдіївці у четвер не буде

Відновлення світла у Авдіївці у четвер не буде
У зв’язку з обстрілами в районі промислової зони Авдіївки бригади ремонтників не зможуть приступити до відновлення електропередач до п’ятниці. Про це розповів радник губернатора Донецької області Пограничний Олесь, передає replyua.net.

«Станом на 14:30 ремонтникам так і не вдалося розпочати ремонтні роботи, щоб відновити електропостачання до помешкань Авдіївки. У зв’язку з тим, що світловий день підходить до завершення, бригади так і не приступлять до виконання робіт. Чекати потрібно тепер до п’ятниці. Далі буде видно», - зазначив він. Крім того, Пограничний нагадав, що минулої доби, не зважаючи на письмове підтвердження з боку російської сторони в СЦКК щодо припинення вогню в районі Авдіївки, обстріли відновилися вже через дві години після невеликого затишшя. За цей час фахівці так і не змогли ліквідувати наслідки обстрілу.

Раніше повідомлялося, що під час спроби розпочати ремонтні роботи українські спеціалісти опинилися під хаотичним вогнем бойовиків і змушені були ховатися в укриттях. Як відомо, 29-го січня проросійські бойовики почали активні обстріли позицій АТО з важкої артилерії, після чого вдалися до спроб прорвати лінію української оборони завдяки диверсійно-розвідувальних груп. Всі атаки ЗСУ відбили.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Аброськин привел шокирующие данные о потерях боевиков за 1 февраля

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки
02 фев 2017
25048

Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті

Місто Авдіївка, яке останнім часом знаходиться в епіцентрі загострення ситуації на Донбасі, знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати населений

Последние новости

Політолог: якби референдум по вступу в НАТО відбувся 10 років тому – Україна б не знала горя війни

Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Порошенко просят лишить Светлану Лободу статуса заслуженной артистки

Обстріли Авдіївки продовжуються: є жертви

Голова уряду Румунії заявив, що не виконає вимогу протестуючих

В МИД Украины рассказали правду об РФ на Донбассе

Идеолога «Харьковской народной республики» оставили под стражей

З’явилась нова дата можливого введення безвізу для України з ЄС

Белый дом уточнил данные о смягчении санкций против России

Представительство ЕС одобрило действия Киева на Донбассе

Американський політик попросив Трампа дати Україні зброю

РФ в Авдеевке прощупывает пределы терпения Запада — политолог

В США змінили політику санкцій до Росії

Футболист сборной Украины устроил грандиозную драку прямо на поле

Через ситуацію в Україні збереться Рада безпеки ООН

НАТО просить Україну прискорити прийняття закону про національну безпеку

Джоли заставила Брэда Питта лечить алкоголизм — СМИ

Путін оголосив причини загострення конфлікту на Донбасі

Путін назвав причини загострення ситуації на Донбасі

Арнольд Шварценеггер предлагает руководить США вместо Трампа

 Новости за день