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Рашисты обстреляли Марьинку, - Жебривский

Рашисты обстреляли Марьинку, - Жебривский
Сегодня утром, 2 февраля, вражеские войска обстреляли еще один населенный пункт на Донбассе – Марьинку. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Павел Жебривский. По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, в четверг утром рашисты начали обстреливать Марьинку.

«В этом населенном пункте горел один дом. Возле местной школы легли мины. Подразделения ГСЧС продолжают тушить пожар, также была проведена эвакуация детей, которые учатся в этой школе», написал Жебривский. Чуть позже Вячеслав Аброськин, глава Нацполиции по Донецкой области, сообщил более точные подробности происходящего. По его словам, ближе к обеду горело уже несколько жилых домов, террористы не прекращая проводят обстрелы, в городе закрылись уже две школы, и в настоящий момент уточняются данные о пострадавших гражданах.

Напомним, что накануне в результате обстрелов в Авдеевке погиб один местный житель. Противник активизировался под Донецком 29 января – с того дня бои в Авдеевке не прекращаются, обе стороны понесли значительные потери.
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