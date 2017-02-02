Новини з зони АТО за минулу добу (01.02.17)

За добу, що минула, в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в наслідок бойових дій Збройні сили України втратили 22-х бійців. Про це під час традиційного брифінгу у четвер, 2-го лютого, розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«За минулі 24 години з зоні бойових дій на Донбасі, на жаль, загинуло двоє українських військовослужбовців. Крім того, поранення отримали 14 солдат, ще шестеро були травмовані», - відзначив полковник. Як повідомлялося раніше, за минулу добу російські окупанти здійснили 67 обстрілів позицій ЗСУ, застосовуючи важку артилерію, танки та «Гради». Противник продовжує свої невдалі спроби прорвати лінію української оборони. По напрямку до Маріуполя російсько-терористичні війська відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню, 152-міліметрової та 122-мм артилерії, застосовували міномети обох калібрів. На луганському напрямку сепаратисти відкривали вогонь з мінометів та гармат обох калібрів. Російські найманці, не зважаючи на попередню домовленість про припинення вогню в районі Авдіївки, вже ввечері відкрили вогонь з важкої артилерії та танків.