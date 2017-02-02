У Авдіївку прибули пропагандисти Кремля: очікуються провокації

На сторінці Головного управління розвідки Міноборони України в соцмережі повідомляється, що в район Авдіївки прибули працівники знімальної групи російського пропагандистського телеканалу «Life.ru», повідомляє replyua.net.
У повідомленні зазначається, що журналістів, які прямують до нещодавно обстріляного проросійськими бойовиками міста, супроводжує група спецпризначення ВС РФ. За інформацією військових, представники «ЗМІ» мають намір зняти сюжети провокаційного характеру з метою звинуватити військових АТО у тому, що ті обстрілюють громадські об’єкти.
Напередодні стало відомо про початок обстрілів проросійськими бойовиками підконтрольного їм же населеного пункту Новоласпа Донецької області. Таким чином вони мають намір на формальному рівні отримати підстави для атаки по місцям розташування українських військових. Про це, зокрема, йде мова у повідомленні 30-ї бригади ЗСУ, яка тримає під контролем позиції в районі Старогнатівки, що поруч з Новоласпою. При цьому зазначається, що терористи, перевершивши всі межі цинізму, відкрили стрілянину із використанням системи «Град» зі своєї ж території. Потрапляння вогню було зафіксовано неподалік від Новоласпи.