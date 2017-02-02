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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Гіві, який не зміг. Окупанти знову провели невдалу спробу атакувати

Гіві, який не зміг. Окупанти знову провели невдалу спробу атакувати
1-го лютого ввечері російсько-окупаційні війська самопроголошеної «Донецької народної республіки» прийняли чергове рішення атакувати позиції сил АТО в районі населеного пункту Авдіївка. Про це під час телеефіру на каналі «112» розповів заступник командира 72-ї окремої мотострілецької бригади Самарський Олександр, передає replyua.net.

«Керівник незаконного збройного формування «Сомалі» не зміг впоратися із завданням. Тому для підкріплення йому було вислано ще 160 осіб особового складу. Вони прибули з інших позицій саме для того, щоб брати штурмом позиції сил антитерористичної операції. Ще одна спроба прориву була у середу ввечері, коли велика ДРГ пішла в атаку. Однак, не зважаючи на численність, українським захисникам вдалося протистояти новій хвилі наступу», - зазначив він.

Крім того він уточнив, що протягом останнього часу російсько-сепаратистські війська намагалися зайняти нові позиції та витіснити військових ЗСУ близько 10 разів. Як повідомлялося раніше, проросійські бойовики зранку 2-го лютого продовжили обстрілювати позиції сил АТО в районі Авдіївки, застосовуючи важку артилерію та танки. Також зазначалося, що російські найманці несуть серйозні втрати.
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