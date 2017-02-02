Температура повітря у помешканнях Авдіївки піднялася - Магометов

В інтерв’ю одному з українських телеканалів керівник коксохімічного заводу в місті Авдіївка Муса Магометов заявив, що працівникам очолюваного ним підприємства вдалося підняти рівень температури теплоносія, завдяки якому є можливим обігрів квартир мешканців міста, повідомляє replyua.net. Зокрема, на заводі підняли виробництво коксу і температура в оселях міста повільно, але все ж почала підніматися.
«Можу сказати, що ця ніч видалася відносно спокійною. Наші працівники, завдяки підняттю виробництва, додали температуру для подачі води в систему Авдіївки. У зв’язку з цим почалося поступове підняття температури в помешканнях жителів міста», - наголосив Магометов, додавши, що представники ремонтних бригад вже повністю готові до виїзду до проблемних ділянок ліній електропередач, аби якомога скоріше почати їхнє відновлення.
При цьому він наголосив, що повноцінна заміна електромереж є можливою лише за умови цілковитого дотримання режиму тиші. Голова авдіївського коксохіму заявив, що в даний час працівники підприємства виконують план з обігріву будинків місцевих мешканців теплом. Нагадаємо, що протягом останніх днів проросійські терористи обстріляли Авдіївку, залишивши місто без газу, світла та води.