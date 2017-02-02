валюта
СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Температура повітря у помешканнях Авдіївки піднялася - Магометов

Температура повітря у помешканнях Авдіївки піднялася - Магометов
В інтерв’ю одному з українських телеканалів керівник коксохімічного заводу в місті Авдіївка Муса Магометов заявив, що працівникам очолюваного ним підприємства вдалося підняти рівень температури теплоносія, завдяки якому є можливим обігрів квартир мешканців міста, повідомляє replyua.net. Зокрема, на заводі підняли виробництво коксу і температура в оселях міста повільно, але все ж почала підніматися.

«Можу сказати, що ця ніч видалася відносно спокійною. Наші працівники, завдяки підняттю виробництва, додали температуру для подачі води в систему Авдіївки. У зв’язку з цим почалося поступове підняття температури в помешканнях жителів міста», - наголосив Магометов, додавши, що представники ремонтних бригад вже повністю готові до виїзду до проблемних ділянок ліній електропередач, аби якомога скоріше почати їхнє відновлення.

При цьому він наголосив, що повноцінна заміна електромереж є можливою лише за умови цілковитого дотримання режиму тиші. Голова авдіївського коксохіму заявив, що в даний час працівники підприємства виконують план з обігріву будинків місцевих мешканців теплом. Нагадаємо, що протягом останніх днів проросійські терористи обстріляли Авдіївку, залишивши місто без газу, світла та води.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Аброськин привел шокирующие данные о потерях боевиков за 1 февраля

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки
02 фев 2017
25048

Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті

Місто Авдіївка, яке останнім часом знаходиться в епіцентрі загострення ситуації на Донбасі, знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати населений

Последние новости

Політолог: якби референдум по вступу в НАТО відбувся 10 років тому – Україна б не знала горя війни

Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Порошенко просят лишить Светлану Лободу статуса заслуженной артистки

Обстріли Авдіївки продовжуються: є жертви

Голова уряду Румунії заявив, що не виконає вимогу протестуючих

В МИД Украины рассказали правду об РФ на Донбассе

Идеолога «Харьковской народной республики» оставили под стражей

З’явилась нова дата можливого введення безвізу для України з ЄС

Белый дом уточнил данные о смягчении санкций против России

Представительство ЕС одобрило действия Киева на Донбассе

Американський політик попросив Трампа дати Україні зброю

РФ в Авдеевке прощупывает пределы терпения Запада — политолог

В США змінили політику санкцій до Росії

Футболист сборной Украины устроил грандиозную драку прямо на поле

Через ситуацію в Україні збереться Рада безпеки ООН

НАТО просить Україну прискорити прийняття закону про національну безпеку

Джоли заставила Брэда Питта лечить алкоголизм — СМИ

Путін оголосив причини загострення конфлікту на Донбасі

Путін назвав причини загострення ситуації на Донбасі

Арнольд Шварценеггер предлагает руководить США вместо Трампа

 Новости за день