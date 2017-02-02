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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Аброськин привел шокирующие данные о потерях боевиков за 1 февраля

Аброськин привел шокирующие данные о потерях боевиков за 1 февраля
На своей странице в Фейсбуке Вячеслав Аброськин, начальник Главного управления Нацполиции по Донецкой области, сообщил данные о потерях боевиков за 1 февраля, информирует replyua.net.

По его словам, за прошедшие сутки, 1 февраля, были убиты 26 террористов, еще около 60 боевиков получили ранения разной степени тяжести. «Скрывать не буду – с временно оккупированных территорий мы тоже получаем информацию. После проведенного анализа выяснилось, что 1 февраля в результате боевых действий противник понес огромные потери. Были ранены 60 «хероев Армии ДНР», еще 28 террористов удалось ликвидировать. Эти боевики разрушали жилые дома в Авдеевке, убивали мирных граждан. У «руководства» началась всеобщая паника», пишет глава полиции.

Также Аброськин подчеркнул, что уже планируется массовый побег с Донбасса, причем с этих территорий хотят бежать все – от так называемых прокуроров самопровозглашенной республики до работников «участка ДНР», и эти люди уже тайно вывозят свои семьи в Россию, а в ближайшее время сами покинут Донбасс.
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