Аброськин привел шокирующие данные о потерях боевиков за 1 февраля

На своей странице в Фейсбуке Вячеслав Аброськин, начальник Главного управления Нацполиции по Донецкой области, сообщил данные о потерях боевиков за 1 февраля, информирует replyua.net.
По его словам, за прошедшие сутки, 1 февраля, были убиты 26 террористов, еще около 60 боевиков получили ранения разной степени тяжести. «Скрывать не буду – с временно оккупированных территорий мы тоже получаем информацию. После проведенного анализа выяснилось, что 1 февраля в результате боевых действий противник понес огромные потери. Были ранены 60 «хероев Армии ДНР», еще 28 террористов удалось ликвидировать. Эти боевики разрушали жилые дома в Авдеевке, убивали мирных граждан. У «руководства» началась всеобщая паника», пишет глава полиции.
Также Аброськин подчеркнул, что уже планируется массовый побег с Донбасса, причем с этих территорий хотят бежать все – от так называемых прокуроров самопровозглашенной республики до работников «участка ДНР», и эти люди уже тайно вывозят свои семьи в Россию, а в ближайшее время сами покинут Донбасс.