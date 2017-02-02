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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Журналист: судя по обстрелам боевиков, в Кремле дали команду остановить коксохим

Журналист: судя по обстрелам боевиков, в Кремле дали команду остановить коксохим
Украинский военный журналист Борис Иванов в эфире одной из радиостанций рассказал о последних новостях с прифронтовой Авдеевки. По словам журналиста, в городе нет электричества, наладить его не выходит, потому что, как только работы выходят на окончательную стадию, тут же начинаются обстрелы. Отопления поддерживают благодаря коксохимическому заводу, в частности, поддерживается такая температура теплоносителя, чтобы не произошло замораживание системы. Вода есть только частично.

«В Авдеевке все завязано на коксохимическом заводе. Завод работает на треть своих мощностей, производит коксовый газ и так поддерживает собственное производство и теплоноситель, что обеспечивает теплом в городе. Становится понятно, почему террористы пытаются прицеливаться именно в коксохим», – отметил Борис Иванов.

Что касается настроения среди населения, то журналист отметил, что сейчас в городе такая ситуация, когда часть людей обвиняет украинскую армию в том, что она стала причиной того, что начались обстрелы, а часть людей видит, что обстреливают с той стороны. Многие люди видели, что обстрелы были со стороны боевиков, когда многочисленные попадания снарядов были в жилой сектор.
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