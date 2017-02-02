Обстріл бойовиками коксохіму здійснюється навмисне – волонтер

Обстріл проросійськими терористами коксохімічного заводу в Авдіївці здійснюється навмисне, оскільки лише протягом тридцяти хвилин бойовики три рази відкривали вогонь по території, де розташований завод. Як передає replyua.net, таку думку висловив волонтер Тім Златкін. На його переконання, терористи знають, що їм потрібно, тому пояснення та вмовляння представниками тієї чи іншої сторони конфлікту буде марним.
«Коксохім в Авдіївці димить. Невже терористи не знають, що представники ВСУ відсутні на території заводу? О 19:34 було три або чотири вистріли. При цьому можна спостерігати, як «Гради» виходять з території хімічного заводу, який знаходиться в Донецьку в Кубийшевському районі. А там відстань між житловими будинками та вогневою позицією складає 218 метрів. У Жебрівського на сторінці написано, що коксовім хочуть навмисне знищити», - заявив волонтер.
Зазначимо, що ці слова насправді підтверджуються в одному з записів на сторінці очільника Донецької ВЦА у соцмерержі. Крім того, цю ж інформацію підтвердив директор підприємства Муса Магомедов. Раніше він також заяивив, що завод витрчає багато грошей для того, аби забезпечити Авдіївку теплом.