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Військовий спрогнозував ще одну можливу «гарячу точку на Донбасі»

Військовий спрогнозував ще одну можливу «гарячу точку на Донбасі»
На думку ветерана АТО, судді господарського суду у Харківській області Олександра Мамалуя, імовірне утворення ще однієї «гарячої точки» в районі проведення активних бойових дій, повідомляє replyua.net.

Зокрема,проросійські бойовики можуть почати наступ в населеному пункті Щастя Луганської області. Військовий зазначив, що ситуація може різко загостритися будь-коли та будь-де, якщо там присутні підконтрольні Росії бойовики. У зв’яжу з цим дуже складно щось прогнозувати, тим більше, що противник є цілком безконтрольним. Олександр Мамалуй додав, що у певних місцях сторони вкрай близько знаходяться одне від одного. Крім того, продовжив він, не варто забувати про наявність певних стратегічних місць, таких, як Авдіївка, оскільки там є коксохімічний завод, або ж ТЕЦ у Щасті.

Напередодні прес-секретар США Шон Спайсер заявив, що президента цієї країни Дональда Трампа вже проінформували про те, що на Донбасі відбулося загострення ситуації, у тому числі про те, що терористи «ДНР» обстріляли Авдіївку. Таким чином Спайсер дав відповідь на питання журналіста, чи не вважає очільник Білого дому, що відновивши ескалацію боїв на Донбасі президент РФ Володимир Путін хоче перевірити реакцію свого американського колеги.

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