Оппозиционер из РФ сделал разоблачительное заявление о России

Леонид Гозман, глава общественного движения «Союз правых сил» в России, заявил о том, что РФ убивает украинцев на Донбассе. Как сообщает replyua.net, такое заявление российский оппозиционер разместил в колонке для «15 минут».
«Еще одного человека сегодня убили в Авдеевке. Кто убил? Коррупция в Киеве? Может быть, Меркель и Порошенко? Или гражданская война? Нет, это мы с вами его убили!», написал Гозман. Россиянин при этом отметил, что нужно быть откровенными и признать, что именно Россия занимается поддержкой террористов из так называемых «самопровозглашенных республик». По его словам, Россия поддерживает главарей, которые иногда погибают в лифтах, а также пилят между собой большие деньги.
«Там бы давно уже все наладилось, если бы не мы. Город Славянск вернулся под контроль Киева сразу после того, как оттуда вышибли Стрелкова, и он наш. Никакой гуманитарной катастрофы больше там нет», подчеркнул оппозиционер. Напомним, что ситуация в Авдеевке вышла из-под контроля 29 января. С этого дня в населенном пункте не прекращаются ожесточенные бои.