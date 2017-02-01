Терористи під Авдіївкою відкрили вогонь по ремонтникам

Під час того, як ремонтна бригада готувалася до ремонту ліній електропередач у Авдіївці, російсько-терористичні війська відкрили по ній вогонь. Про це одночасно повідомили керівник Донецької цивільно-військової адміністрації Павло Жебрівський та глава Міністерства внутрішній справ України Арсен Аваков, передає replyua.net.
«Тільки що російські найманці знову порушили режим тиші під Авдіївкою. Бандити відкрили хаотичний вогонь по бригаді ремонтників під час того, як вони готувалися починати ліквідувати наслідки аварії. Електрики були змушені ховатися в укриття, щоб зберегти своє життя», - зазначив Жебрівський на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.
«Групи піротехніків та електромонтажників під Авдіївкою російські сепаратисти заграли в укриття, відкривши по ним вогонь. Люди попадали на землю, щоб врятуватися від куль противника. На щастя, загиблих та поранених немає. Підлі провокатори», - написав у Твіттері Аваков. Як повідомлялося раніше, українська сторона в СЦКК отримала від росіян письмове погодження дотримуватися режиму тиші з метою відновлення електропостачання до населених районів Авдіївки та до коксохіму, який забезпечує місцевих мешканців теплом.