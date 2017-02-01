РФ надала письмові гарантії припинення боїв біля Авдіївки

На своїй сторінці у соцмержі керівник Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що з боку представників РФ у Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню було надане підтвердження у письмовій формі гарантій того, що у районі Авдіївки Донецької області буде припинено вогонь, повідомляє replyua.net. При цьому чиновник наголосив, що це стало можливим завдяки тому, що протягом останніх трьох днів максимальні зусилля для цього було докладено з боку президента України та західних партнерів.
Також Павло Жебрівський додав, що працівники ремонтних бригад вже знаходяться на місцях, де відбувся розрив ліній електропередач. Бригади електриків такої виїхали з боку тимчасово окупованих територій. Очільник ВЦА Донецької області повідомив, що після того, як завершиться детальне обстеження, можна буде визначити точні масштаби пошкоджень та обсяги відновлювальних робіт.
Вчора, як відомо, проросійські терористи в районі міста Авдіївка грубо порушили Мінські домовленості та нанесли понад сотню ударів із використанням забороненого озброєння, зокрема «Градів»ю Більше того, були застосовані танки та 152-мм артилерію.