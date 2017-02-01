Бої під Авдіївкою: Режим "тиші" дотримується не повністю

Режим припинення вогню в районі населеного пункту Авдіївка, який було породжено між українською та російською сторонами в Спільному центрі з контролю та координації для проведення ремонтних робіт з відновлення електропостачання, загалом дотримується. Про це розповів заступник командира бригади, яка знаходиться під Авдіївкою, Самарський Олександр, повідомляє видання «УП», передає replyua.net.
«Загалом режим припинення вогню дотримується, хоча є окремі випадки, коли чути вистріли з стрілецької зброї. Також проросійські бойовики ведуть неприцільний мінометний вогонь», - зауважив він. За словами Самарського, дотримуватися режим «тиші» почали з 12-ї години, однак не по всій визначеній території. На деяких позиціях в районі Авдіївки вогонь припинили до 14-ї години.
Раніше повідомлялося, що дотримання режиму «тиші» погоджувалося в тристоронньому форматі СЦКК та першого заступника керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександра Хуга. За словами представника моніторингової місії, дотримання режиму припинення вогню являється ключовим питанням у вирішення ситуації на Донбасі та досягненню миру, над яким мають працювати спеціалісти зі Спільного центру контролю та координації.