"Свої залишили помирати": СБУ затримала бойовика, який атакував ЗСУ під Авдіївкою (ВІДЕО)

Представники Служби безпеки України допитали проросійського бойовика з «ДНР» з позивним «Голова», якого було затримано під час атаки на позиції Збройних сил України в районі населеного пункту Авдіївка, що на Донеччині. Про це сьогодні, 1-го лютого, повідомляє прес-служба СБУ, інформує replyua.net.
За даними українського силового відомства, терорист приєднався до незаконного збройного формування «Восток» ще у 2014 році. А через 2 роки «служби» він перейшов воювати проти України в інше формування ОРДО. Під час допиту російський найманець зізнався, що він був одним з тих, хто намагався штурмом взяти позицію сил АТО під Авдіївкою. Тоді він отримав поранення і вже сам не міг покинути поля бою, а його «побратими» просто кинули його гинути.
«Крім того, під час допиту проросійський сепаратист підтвердив, що на тимчасово окупованій території Донецької області постійно перебувають кадрові солдати та офіцери Збройних сил Російської Федерації. Також туди періодично приїжджають і російські інструктори з бойової підготовки», - зауважили в СБУ. Раніше повідомлялося, що представники «ДНР» під Авдіївкою несуть значні втрати, які вони заміняють на недолікованих бойовиків.