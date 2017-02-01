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Новини з зони АТО за минулу добу (31.01.17)

Новини з зони АТО за минулу добу (31.01.17)
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції в наслідок бойових дій загинув один український солдат, ще вісімнадцятеро отримали поранення різних ступенів тяжкості. Про це у середу, 1-го лютого, на черговій прес-конференції в Києві розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

«За одну добу, 31-го січня, в зоні АТО в результаті ворожих обстрілів та атак було вбито одного нашого захисника та поранено 18 бійців», - зазначив він. Також прес-офіцер АТО додав, що солдат загинув в результаті ворожого артобстрілу в районі Тоненького. З усіх поранених 15 – в районі Авдіївки. По одному солдату було поранено в Талаківці, Зайцевому та Луганському.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціям сил АТО 86 разів, застосовуючи заборонену Мінськими угодами артилерію та танки. По напрямку до Донецька в районі Авдіївки терористи обстріляли укріплення ЗСУ з «Градів», 152-х міліметрової артилерії та танків. Всього було випущено більше ста ракет з РСЗВ. На маріупольському напрямку російські найманці гатили з 122-мм артилерії, 120-міліметрових мінометів, стріляли з БМП та стрілецької зброї. на луганському напрямку – з 152-мм та 122-мм гармат, 82-мм мінометів та гранатометів.
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