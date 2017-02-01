Українські військові надали чергові докази злочинів російських військ в Авдіївці (відео)

На сайті Міноборони України опубліковане відео, на якому представники ЗСУ розповідають про обстріли проросійських бойовиків у Авдіївці, передає replyua.net. Згідно інформації сюжету, який також доступний для перегляду в YouTube, російські найманці не припиняють обстріли житлових будинків. Зокрема, українські військові повідомили про обстріли терористів лісосмуги. А минулої ночі бойовики не менше п’яти разів здійснили обстріл церкви, використовуючи артилерію 120-мм. Взагалі ж, зазначають представники ЗСУ, кількість обстрілів досить значна, тому їх вже ніхто достеменно не рахує.
Більше того, за словами місцевої мешканки, терористи, використовуючи «Гради», зрівняли з землею все, що бачили. Зазначається, що таких потужних обстрілів у Авдіївці, як за останній час, не було за всі три роки проведення бойових дій. У місті вже дві з половиною доби зберігається вкрай напружена ситуація.
У свою чергу, працівники медслужб, які працюють в Авдіївці, зазначають, що ситуація повністю контрольована, і вони вчасно надають всю необхідну допомогу пораненим як військовим, так і місцевим жителям. Тяжко поранених, після стабілізації стану, відразу ж доставляють до Дніпра для подальшого лікування.