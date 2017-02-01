В мережі розповсюдили емоційне відео із закликом не здавати Авдіївку (відео)

Користувачі мережі Інтернет активно розповсюджують відео, на якому мешканка Авдіївки вкрай емоційно просить українських військових не віддавати контроль над містом проросійським терористам, повідомляє replyua.net. Відповідний сюжет опублікований на відеохостингу YouTube. Навіть не намагаючись приховати сліз, жінка попросила представників ЗСУ не залишати місто і не передавати контроль над ним проросійським бойовикам. Це відео стало досить популярним в соцмережах, зокрема, його активно розповсюджують користувачі Facebook.
Відомо, що цей ролик зняли поруч з одним із пунктів обігріву ДСНС, котрий знаходиться на одному з авдіївських стадіонів. Працівники мобільного пункту займаються наданням жителям міста гуманітарну та психологічну допомогу. Долучилися до них і волонтерські групи різноманітних християнських деномінацій та військові капелани. На стадіоні також почато роботу польової групи.
Тим часом, проросійські терористи не припиняють обстрілювати Авдіївку, зокрема, житлові будинки. Один місцевий житель отримав поранення. Така інформація розміщена на сторінці керівника Головного управління Націполіції у Донецькій області В’ячеслава Амброськіна.