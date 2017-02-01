валюта
СпецтемаВійськові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Розвідка розповідає про десятки вбитих бойовиків

Розвідка розповідає про десятки вбитих бойовиків
Станом на вівторок, 31-го січня, у місцеві морги Донецька було доставлено 42 трупи проросійських сепаратистів, які загинули під час атаки на позиції сил антитерористичної операції, і це лише та кількість, яку винесли та вивезли з лінії розмежування. Про це на сторінці у соцмережі Фейсбук розповідає прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, всі загиблі бойовики – військовослужбовці 1 АК Збройних сил Російської Федерації. Також, за даними розвідки, у зв’язку з численними втратами та серйозним зниженням морально-психічного стану особового складу 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) першого армійського корпусу ЗС Росії командування на себе взяли кадрові офіцери російської армії.

Раніше повідомлялося, що під час ескалації конфлікту на Донбасі в районі Авдіївки, не зважаючи на численну кількість випущених мін та снарядів з артилерії окупаційних військ, втрати в лавах Збройних сил України набагато менші, ніж у лавах бойовиків. Крім того, проросійські сепаратисти активно приховують справжню кількість бойових втрат для того, щоб ще більше не послабити бойових дух особового складу.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж
Важное за сутки
31 янв 2017
17990

Блогер: обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что главный урок ужасного обстрела Авдеевки прост и очевиден. По его мнению, каждый здравомыслящий,

31 янв 2017
15747

Модель из Италии исполнила обещание заняться сексом с третью сограждан

Соцсети «взрывает» история итальянской модели Паола Саулино, которая пообещала каждому третьему итальянцу оральный секс в обмен на их голоса в поддержку конституционных реформ в стране — девушка

Последние новости

На Майдане прошло прощание с бойцами АТО, которые погибли в Авдеевке 29 января - фото

Лавров звинуватив Порошенка у вбивствах під Авдіївкою

Азаров звинуватив Порошенка у стрілянині у Донецьку та Авдіївці

Новини з зони АТО за минулу добу (31.01.17)

Експерт пояснив, що загрожує французьким "друзям" Путіна

Українські військові надали чергові докази злочинів російських військ в Авдіївці (відео)

Російські військові у Криму знову проявили себе

Російська сторона в СЦКК гарантує "тишу"

РФ лякає українських військових новими котлами – ІС

Через обстріли без води залишилися мешканці Донецька, Ясинуватої та Макіївки

В МОЗ розповіли, скільки за останній тиждень померло від грипу

Глава ДСНС розповів про евакуацію з Авдіївки

В мережі розповсюдили емоційне відео із закликом не здавати Авдіївку (відео)

Дипломат: Путину не удалось доказать Трампу, что Украина остается на уровне УНР 1918 года и Иловайска 2014-го года

У США кажуть про спільну мету Путіна і Трампа

"Трамп не наш": В Росії пояснили, чому Путін не подружиться з лідером США

У ВР назвали єдиний спосіб зупинити російську агресію на Донбасі

Блокада ДНР і ЛНР як засіб прискорити закінчення війни

Розвідка розповідає про десятки вбитих бойовиків

В Україні потрібно створити армію за новими принципами – генерал

 Новости за день