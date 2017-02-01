Розвідка розповідає про десятки вбитих бойовиків

Станом на вівторок, 31-го січня, у місцеві морги Донецька було доставлено 42 трупи проросійських сепаратистів, які загинули під час атаки на позиції сил антитерористичної операції, і це лише та кількість, яку винесли та вивезли з лінії розмежування. Про це на сторінці у соцмережі Фейсбук розповідає прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, всі загиблі бойовики – військовослужбовці 1 АК Збройних сил Російської Федерації. Також, за даними розвідки, у зв’язку з численними втратами та серйозним зниженням морально-психічного стану особового складу 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) першого армійського корпусу ЗС Росії командування на себе взяли кадрові офіцери російської армії.
Раніше повідомлялося, що під час ескалації конфлікту на Донбасі в районі Авдіївки, не зважаючи на численну кількість випущених мін та снарядів з артилерії окупаційних військ, втрати в лавах Збройних сил України набагато менші, ніж у лавах бойовиків. Крім того, проросійські сепаратисти активно приховують справжню кількість бойових втрат для того, щоб ще більше не послабити бойових дух особового складу.