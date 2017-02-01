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Волонтер повідомив про плани проведення в Донецьку мітингу «Путін, введи війська!»

Волонтер повідомив про плани проведення в Донецьку мітингу «Путін, введи війська!»
За інформацією волонтера Віталія Дейнеги, окупаційна влада Донецька почала активну підготовку над проведенням у місті мітингу, під час якого місцеві мешканці звернуться до російського президента Володимира Путіна з проханням ввести війська, аби протистояти з ЗСУ, повідомляє replyua.net.

Дейнега наголосив, що з метою показати агресивні дії українських військових, підконтрольні РФ терористи безпосередньо під час цього мітингу можуть здійснити вистріл по власних мітингувальниках. У зв’язку з тим, вважає волонтер, наразі вкрай необхідна активізація дій представників української діаспори, аби вони почали від лідерів країн, у яких вони проживають, відреагувати на те, що відбувається в районі Авдіївки. Наразі ситуація там лише продовжує загострюватися.

«З російського кордону пачками йде техніка, разом з новими порціями бурятів. Нещодавно Пєсков заявив, що Авдіївка – то підконтрольна Росії територія. Насправді, це українські війська вирішили здійснити контр-наступ і трохи там вийшли вперед. Напевно, трапиться щось серйозне», - зазначив Віталій Дейнега, підкресливши, що за нинішніх умов Україна повинна обрати війну, а не перемир’я, оскільки в переговорах позиція Києва досить слабка.
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