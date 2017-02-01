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Відомий воїн АТО пояснив, чому відбулося загострення під Авдіївкою

Відомий воїн АТО пояснив, чому відбулося загострення під Авдіївкою
В інтерв’ю одному з українських видань генерал-майор Ігор Гордійчук заявив, що, пішовши на посилення бойових дій в районі Авдіївки, проросійські бойовики демонструють свою агонію та хочуть покращити власні позиції, повідомляє replyua.net. При цьому військовий висловив сподівання, що така агонія терористів буде останньою передсмертною. Гордійчук переконаний, що аби якомога швидше вирішити дане питання, необхідне використання комплексного підходу, який би полягав у постійному тиску на Р0 та бойовиків у сфері політики, економіки, інформаційної політики.

«У нас є Мінські домовленості. Я сподіваюся на подальше посилення санкцій. Потрібно підсилювати оборону, тому що, безумовно, існує військова складова – те, що мають виконувати військові», - наголосив Ігор Гордійчук.

Тим часом, минула доба для ЗСУ не обійшлася без втрат: один захисник територіальної цілісності України загинув, ще дев’ятеро отримали поранення. Відповідна інформація розміщена на сторінці прес-центру АТО в соцмережі. Крім того, зазначається, що бойовики відкривали вогонь по Маріупольському напрямку, використовуючи артилерію 122 мм та 120-мм міномети. Під обстрілами опинилися Водяне, Павлопіль і Талаківка. Під мінометним вогнем терористів опинилися Новогригорівка, Красногорівка, Новотроїцьке. Терористи застосовували артилерію проти українських військових неподалік від Бердянського.

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