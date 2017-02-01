Бойовики «ДНР» почали масово тікати з Авдіївки – Бутусов

На власній сторінці в соцмережі журналіст Юрій Бутусов пише, що представник ФСБ та колишній так званий «очільник Міноборони» «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив про факти масового дезертирства терористів самопроголошеної республіки зі складу 11-го мотострілкового полку, котрий опинився в епіцентрі боїв в районі Авдіївки, повідомляє replyua.net.
Крім того, зазначається, що російські найманці називають «п’ятнадцятитисячниками» населення окупованого Донбасу, яке втратило роботу та вирішили найнятися в єдине місце в «ДНР», де окупанти РФ стабільно виплачують заробітну плату – армію. Розмір місячної заробітної плати найманця складає як раз 15 тисяч рублів.
Бутусов також написав, що 11-й мотострілковий полк біля Авдіївки – це противник української 72-ї механізованої бригади. За повідомленнями на сторінках противника у соцмережах, під час проведення боїв 29-31 січня поточного року було знищено командира цього полку Івана Балабая з позивним «Гркек» та командира роти з позивним «Консул». Гіркін вже розповів про великі втрати найманців, хоча точні цифри він називати відмовився. Російське командування заборонило розповсюджувати будь-яку інформацію стосовно втрат.