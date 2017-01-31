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Разведка: командование РФ из-за потерь мобилизует инвалидов и раненых

Разведка: командование РФ из-за потерь мобилизует инвалидов и раненых
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о том, что российские оккупационные силы на Донбассе терпят значительные убытки, в результате чего командование пополняет боевой состав сепаратистов за счёт инвалидов и раненых — людей, находящихся в настоящее время на лечении в связи с полученными в бою травмами. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление ГУР, лечившиеся в Донецкой областной больнице имени Калинина боевики вновь отправляются на передовую.

Исключением являются лишь те боевики, травмы которых не позволяют выполнять приказы командования РФ. Все остальные боевики, получившие увечья и травмы в предыдущих боях, вновь отправляются в зону огня. Согласно данным разведки, в настоящее время особенно ожесточёнными боями окутан промышленный район Авдеевки, где в результате ударов украинских военных были убиты 10 сепаратистов, ещё 25 ранены.

Разведка подтверждает, что в больницу, где сепаратисты восстанавливались после полученных травм, из командования российско-оккупационных войск действительно пришёл приказ о срочной выписке военнослужащих, проходящих лечение с прошлой недели. Противник, по всей видимости, за счёт раненых и инвалидов намеревается укрепить силы в Авдеевке.
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