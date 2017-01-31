Терористи планують нові обстріли мирного населення на Донбасі – Кабакаєв

Семен Кабакаєв, який є координатором групи «СтопТерор» стверджує, що підконтрольні Росії терористи не припиняють стягнення нових сил до лінії розмежування, повідомляє replyua.net. Також експерт зазначив, що бойовики почали стягувати важку артилерію до місць зіткнення. Це означає можливість активізації боїв на Донецькому, Макіївському та Ясинуватському напрямках, тому що саме туди бойовики більш за все спрямовують нові сили та зброю.
«Протягом останніх кількох годин проросійські бойовики почали підвезення БК і техніки до найбільш важливих позицій в Донецьку, Макіївці та Ясинуватої. Останнім часом ми стали свідками пересування приблизно 5 машин РСЗВ Град, 8 САУ, а ще було видно біля п’яти гаубиць в Донецьку», - заявив експерт. Він додав, що весь сьогоднішній день бойовики не припиняють масово обстрілювати позиції ЗСУ, а також місця, в яких проживають мирні жителі. Семен Кабакаєв також повідомив про застосування терористами важкої артилерії.
«Обстріли не припиняються протягом усього дня, вогонь відкривається переважно з артилерії великого калібру», - заявив Кабакаєв.