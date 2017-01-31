Эксперт назвал два фактора, которые привели к обострению ситуации на востоке страны

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире одной из радиостанций рассказал с чем связано обострение ситуации на востоке страны. По его мнению, наступление боевиков обусловлено двумя факторами. Первый – политический, потому что сейчас Генеральный штаб Российской Федерации более свободный, в Сирии сейчас перемирие, крупных учений не проводится, и они сосредоточены сейчас усилия на Украине.
«Патовая ситуация в отношениях Кремля и Вашингтона дает еще раз возможность Российской Федерации надавить на Украину, чтобы принудить нас к выполнению Минских соглашений в том контексте, в котором предлагает Москва. Это первая составляющая», – отметил эксперт.
По его словам, вторая составляющая – сейчас в Украине тоже является нестабильная политическая ситуация, когда в нас происходит и та же самая блокада передвижения грузов. «Я немного разделяю понятия блокады и вообще зоны антитеррористической операции – ее не существует и контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, люди передвигаются без каких-либо препятствий. Если отсутствуют обстрелы и угроза их жизни, но товарное сообщение сейчас блокируется, потому что никто не понимает – что это за товар и на основании чего он передвигается с одной стороны в другую. Поэтому это тоже может быть обусловлено ростом количества обстрелов и обострения ситуации на востоке Украины», – отметил Олег Жданов.