Путін безпосередньо наказав почати військові дії в Авдіївці – Шкіяряк

В інтерв’ю одному з українських телеканалів радник керівника МВС Зорян Шкіряк заявив, що ініціаторами наказу підконтрольним Кремлю бойовикам наступати на Авдіївку є керівництво Генштабу РФ, а також сам російський лідер Володимир Путін, повідомляє replyua.net. Він зазначив, що протягом останніх двох днів бойовики на окупованих територіях Донбасу вдалися до застосування всіх видів озброєння, які Росія перекинула на Донбас. Зорян Шкіряк додав, що мова йде про міномети різноманітних калібрів, 122 та 152-мм артилерію, використання якої заборонене Мінськими домовленостями. Також радник міністра внутнрішніх справ розповів, що обстріл бойовиками кварталів, у яких проживає мирне населення, здійснювався навмисно.
«Абсолютно всі знають ,що керівниками сьогоднішніх дій бойовиків на Донбасі є кадрові офіцери Генштабу Росії. Таким чином, немає жодного сумніву у тому, що наказ про початок інтенсивних обстрілів міста Авдіївка віддавався у Генштабі за безпосередньої ініціативи Путіна», - наголосив Зорян Шкіряк.
Додамо, що вчора нардеп Вадим Новінський заявив, що наразі Авдіївка через постійні обстріли опинилася на межі катастрофи гуманітарного та техногенного характеру.