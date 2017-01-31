Політолог пояснив, чому для терористів Авдіївка найбільш вразливе місце

У своєму блозі для espresso.tv політолог Кирило Сазонов написав, що ситуація під Авдіївкою загострилася через дві причини: стратегічну та тактичну, передає replyua.net. Тобто, зі стратегічної точки зору терористи збільшили кількість обстрілів вздовж всієї лінії розмежування. Більше за все бойовики сконцентрувалися на Авдіївці тому, що саме тут – найбільш вразливе місце для самопроголошеної «ДНР».
Політолог наголошує, що завдяки виходу ЗСУ в район авдіївської промзони вони встановили контроль над стратегічною транспортною артилерією – головною трасою, яка з’єднує Донецьк та Горлівку. І саме в цих двох містах зосереджуються найбільші проросійські групування. Як відомо, продовжує Сазонов , в Горлівці знаходяться стратегічно важливі підприємства, завдяки яким бойовики мають намір збагатити не лише власні кишені а й великі склади зброї.
Що стосується окупованого Донецьку, то звідси терористи хочуть почати наступ на Курахове. В томі місті знаходиться ТЕС, і цієї підстави вже більше, ніж досить. Однак, вважає політолог, не лише бойовики планують почати наступ. ЗСУ у будь-який момент можуть почати звільнення територій. Поки що Україна прагне дипломатичного вирішення конфлікту, проте терпіння в певний момент може закінчитися.