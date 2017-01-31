Розвідка: Бойовики 1 АК ЗС РФ поповнюють значні втрати пораненими недолікованими бійцями

За поточну добу в районі населеного пункту Авдіївка, що на Донеччині, українські військовослужбовці ліквідували 10-ох бойовиків, ще 25 терористів отримали поранення різних типів та складності. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України щодо ситуації в зоні бойових дій станом на вівторок, 31-го січня, передає replyua.net.
«Вже третю добу поспіль найскладніша ситуація залишається у промисловій зоні Авдіївки. В результаті вогню Збройних сил України у відповідь російсько-терористичні війська 11-го окремого мотострілецького полку 1 АК (Донецьк) Збройних сил Росії втратили 35 військових, з яких 10 – вбито, а 25 - поранено», - зазначається у інформаційному листі української розвідки.
За даними ГУР Міноборони України, у зв’язку з інтенсивними втратами командування 1 АК змушене застосовувати радикальні заходи через недостачу військової сили. «Бойовики активно намагаються доукомплектувати брак у живій силі. Так, окупанти з 1 АК ЗС РФ прийняли рішення – приймати на військову службу інвалідів, які можуть виконувати бойові завдання. До лікарень окупантів надійшли заявки від керівництва «ДНР» виписувати недолікованих бойовиків, які потрапили туди минулого тижня», - відзначається у повідомленні.