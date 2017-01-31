Під час боїв під Авдіївкою вдалося знищити заступника бойовика «Гіві»

Керівник Донецької ВЦА Павло Жебрівський на власній сторінці у соцмережі повідомив про те, що в процесі бойового зіткнення неподалік від Авдіївки на Донеччині було здійснено ліквідацію терориста «Консула», передає replyua.net. Як відомо, він займав посаду «заступника» керівника батальйону проросійських терористів «Сомалі» Михайла Толстих, котрого більше знали за позивним «Гіві» . За інформацією Жебрівського, російські бойовики, які представляють один з підрозділів поруч з Авдіївкою, почали наступати та стріляти вогнем. «Спочатку вони самі просили про тишу, а потім, за десять хвилин, вони перегрупувалися та почали наступати. Я щойно дізнався про це від командиру 72-ї бригади», - підкреслив чиновник, підкресливши, що українські захисники відбили цей напад.
«Було вбито кілька бойовиків, серед яких - терорист з позивним «Консул». В даний час проведення бою продовжується», - зазначив очільник регіону.
Один з волонтерів центру «Миротворець» Ярослав Бондаренко на власній сторінці в Facebook також підтвердив те, що «Консула» ліквідували. Він, зокрема, написав, що в Авдіївці вбили заступника «Гіви», а ще один його помічник отримав тяжкі поранення.