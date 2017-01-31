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Жебрівський анонсував можливість евакуації населення Авдіївки

Жебрівський анонсував можливість евакуації населення Авдіївки
У зв’язку з тим, що значна частина населення Авдіївки унаслідок обстрілів проросійських терористів залишилася без опалення та електроенергії, наразі розглядається можливість початку їх евакуації. Як повідомляє replyua.net, про це на власній сторінці в соцмережі написав керівник Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський. Він вважає, що за один день органам влади регіону вдасться здійснити евакуацію приблизно вісім тисяч людей, при цьому в інших не окупованих містах області є можливість надати житло дев’яти тисячам громадян, котрі були змушені залишити свої помешкання. Більше того, наголосив Жебрівський, дитячі установи у Донецькій області готові в будь-який час надати притулок більше однієї тисячі дітей.

Також очільник ОВЦА наголосив, що в районі під’їзду до Авдіївки доставлено біля десяти тон продовольчих продуктів, а з боку військових були надані польові кухні.

Раніше Муса Магомедов, котрий очолює коксохімічний завод у Авдївці, на власній сторінці в соцмережі повідомив, якою наразі є ситуація з теплопостачанням після того, як підприємство зупинилося. Він зазначив, що енергетики до 10-ї години ранку обіцяли відновити електропостачання , хоча в загальному в місті досить напружена ситуація.
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