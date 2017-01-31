Черговий обстріл Авдіївки: терористи випустили 80 ракет із «Градів»

Сьогодні на сторінці прес-штабу АТО в Facebook повідомляється про чергову спробу штурму місць розташування представників ЗСУ в районі Авдіївки Донецької області, повідомляє replyua.net. Окрім того, зазначається, що бойовики випустили біля восьми десятків ракетних систем «Град» безпосередньо по населеному пункті.
У повідомленні штабу АТО підкреслюється, що в жилому районі міста є руйнування та виникла пожежа. Кілька будинків пошкоджено. Крім того, за попередніми даними серед місцевого населення є поранені. Наразі експерти уточнюють інформацію.
Військові додали, що Авдіївка продовжує залишатися одним з найгарячіших населених пунктів на території проведення АТО. У повідомленні прес-штабу наголошується, що окупанти приблизно до четвертої години ранку не припиняли стрілянину по позиціям українських військових. Окрім «Градів» вони застосовували три артилерійські снаряди 152-мм калібру, міномети, танки та стрілецьку зброю. Більше того, цієї ночі проросійськими бойовиками була здійснена нова спроба штурму позицій ЗСУ, проте її було відбито. Деякі очевидці зазначили, що стрілянина по Авдіївці здійснювалася з Донецьк та Макіївки.